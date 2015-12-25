Бойовики обстріляли з 82-мм мінометів Водяне в "сірій зоні" під Маріуполем

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні близько 12.00 бандити проросійських незаконних збройних формувань обстріляли н.п. Водяне, що розташований у так званій «сірій зоні» неподалік Маріуполя. Обстріл бандити здійснили із 82-мм мінометів з контрольованої ними частини селища Широкине. Всього на території та околицях Водяного впали та розірвались 5 мін. Можливі жертви серед місцевих жителів, більшість з яких підтримують цілісність України, уточнюються", - зазначається у повідомленні.

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У прес-центрі наголошують, що такі дії кремлівських найманців є продовженням зухвалих провокацій, які загарбники днями ініціювали на Маріупольському напрямку, увійшовши до Комінтернового.

"Таким чином, проросійські гібридні бандформування вкотре знехтували безпекою мирних мешканців та вчергове намагаються звинуватити підрозділи сил АТО у скоєні цього злочину. Позиція керівництва АТО залишається непохитною. Відповідно до Мінських домовленостей, українські підрозділи, які залучені до проведення операції, зобов'язані дотримуватись режиму «повної тиші» та суворо виконують ці вимоги", - зазначають у прес-центрі.