Розвідка попередила про провокації з боку окупаційних військ на новорічні свята
13:45, 29 грудня 2015Війна
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На новорічні свята варто чекати нових провокацій з боку російських окупаційних військ по всій лінії розмежування.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.
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«Враховуючи нинішній розвиток ситуації в зоні АТО, за аналізом Головного управління розвідки Міноборони, у короткостроковій перспективі, а це маються на увазі новорічні свята, слід чекати нових провокацій з боку російських окупаційних військ по всій лінії розмежування», - зазначив він.
Раніше сьогодні штаб АТО повідомляв, що біля Зайцевого відбулося бойове зіткнення українських військових з ДРГ з 15 бойовиків.
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