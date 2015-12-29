Біля Луганського позиції сил АТО обстрілював снайпер
18:56, 29 грудня 2015Війна
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Біля Луганського позиції сил Антитерористичної операції обстрілював снайпер.
снайпер / mil.gov.ua
Про це повідомляє прес-центр АТО.
За даними прес-центру, з початку доби, станом на 18.00, незаконні збройні формування 8 разів відкривали вогонь по українських захисниках.
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«Біля Луганського двічі прицільно бив снайпер бойовиків», - йдеться в повідомленні.
Також наголошується, що «зі стрілецької зброї загарбники тричі біли в бік наших позицій в районі Пісків. Також застосування ворогом стрілецької зброї зафіксовано біля Новгородського, Новоселівки Другої та Кам’янки».
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