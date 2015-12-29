Біля Луганського позиції сил АТО обстрілював снайпер

Про це повідомляє прес-центр АТО.

За даними прес-центру, з початку доби, станом на 18.00, незаконні збройні формування 8 разів відкривали вогонь по українських захисниках.

Читайте такожБіля Зайцевого відбулося бойове зіткнення українських військових з ДРГ із 15 бойовиків - штаб

«Біля Луганського двічі прицільно бив снайпер бойовиків», - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що «зі стрілецької зброї загарбники тричі біли в бік наших позицій в районі Пісків. Також застосування ворогом стрілецької зброї зафіксовано біля Новгородського, Новоселівки Другої та Кам’янки».