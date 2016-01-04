Бойовики систематично порушують домовленості про деескалацію конфлікту на Донбасі – штаб АТО

Про це йдеться у повідомленні штабу АТО, розміщеному на сайті Міністерства оборони.

"Бойовики проросійських збройних формувань систематично порушують будь-які домовленості про деескалацію збройного протистояння на сході України мирним та дипломатичним шляхом", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що "бандити, отримуючи відповідні накази від своїх кураторів з Москви, щоденно ведуть по позиціях українських військ прицільний та неприцільний вогонь, метою якого є спроби спровокувати підрозділи сил АТО на відкриття вогню у відповідь та змусити українських захисників також порушити попередні домовленості про мирне врегулювання конфлікту".