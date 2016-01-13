Бойовики систематично обстрілюють з підствольних гранатометів опорний пункт біля Троїцького - штаб
Бойовики знову застосовували стрілецьку зброю, гранатомети і великокаліберні кулемети.
Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО.
Протягом доби зафіксовано 24 епізоди застосування зброї бойовиками.
Збройні провокації проти ЗСУ загарбники здійснювали в районі Пісків, Опитного, південніше Авдіївки, а також у Новгородського, Зайцевого і Майорска.
По опорним пунктам сил АТО неподалік Троїцького, що в Ясинуватському районі Донецької області, бандити продовжили систематично бити з підствольних гранатометів.
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Неспокійно було і на Луганщині. З автоматичних станкових гранатометів противник відкрив вогонь у бік позицій ЗСУ неподалік Кримського і Трьохізбенки.
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З початку доби 13 січня проросійські бойовики в черговий раз зі стрілецької зброї і підствольних гранатометів вели вогонь у бік Новгородського, з великокаліберних кулеметів - південь Авдіївки.
Протягом ночі тихо було тільки на Маріупольському напрямку.