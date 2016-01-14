Порошенко зустрінеться з головою МКЧХ для відновлення пошуку зниклих безвісти на Донбасі
16:00, 14 січня 2016Війна
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Президент Петро Порошенко заявляє про домовленість про зустріч з керівництвом Міжнародного комітету Червоного Хреста щодо відновлення діяльності з пошуку зниклих безвісти на Донбасі.
Порошенко хоче посприяти відновленню пошуку зниклих безвісти / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на своїй першій у 2016 році прес-конференції в Києві.
«Нарешті ми відроджуємо діяльність гуманітарних місій, і в тому числі Міжнародного комітету Червоного Хреста для пошукових місій тих, хто зник безвісти. Домовлена моя зустріч в Швейцарії з Пітером Маурером, президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста, для того, щоби ця діяльність була активізована найближчими днями і тижнями", - наголосив Порошенко.
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