Порошенко зустрінеться з головою МКЧХ для відновлення пошуку зниклих безвісти на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на своїй першій у 2016 році прес-конференції в Києві.

«Нарешті ми відроджуємо діяльність гуманітарних місій, і в тому числі Міжнародного комітету Червоного Хреста для пошукових місій тих, хто зник безвісти. Домовлена моя зустріч в Швейцарії з Пітером Маурером, президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста, для того, щоби ця діяльність була активізована найближчими днями і тижнями", - наголосив Порошенко.

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