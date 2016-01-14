Місія ОБСЄ отримала від української сторони додаткову інформацію про розташування важкого озброєння

22:17, 14 січня 2016
Війна
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Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва у Європі (ОБСЄ) заявляє, що отримала від української сторони додаткову інформацію про розташування важкого озброєння на Донбасі.

ОБСЕ миссия / Фото УНИАН

Про це йдеться у звіті місії за 13 січня, опублікованому сьогодні.

Спостерігачі місії стверджують, що продовжують стежити за відведенням важкого озброєння на Донбасі від лінії зіткнення, як це передбачено у Комплексі заходів із виконання Мінських угод.

Місія зазначає, що на даний час ще не отримала повної інформації про важке озброєння у відповідності до свого запиту від 16 жовтня 2015 року.

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"13 січня українська влада надала Спеціальній моніторинговій місії додаткову інформацію щодо важкого озброєння, в тому числі серійні номери цього озброєння та назви місцевості, де це озброєння приблизно розташоване", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, 30 листопада 2015 року місія повідомила, що отримала від представників Збройних сил України інвентаризаційні списки озброєння, відведеного від лінії розмежування на Донбасі.

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