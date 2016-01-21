Через падіння цін на нафту Донбас стане для Путіна непосильною ношею - американський журналіст

Про це йдеться у думці Тодда Вуда, американського журналіста і новеліста в журналі "Новое время".

Він зазначає, що падіння цін на сиру нафту може покласти край конфлікту на Донбасі і дати сторонам більш насущний привід, щоб зупинити насильство.

Американський журналіст пише, що тепер, коли з Ірану знімають санкції, він виведе на і так переповнений нафтовий ринок мільйони барелів. Вартість нафти може подолати поріг у $20 за барель і впасти навіть нижче.

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"Це посилить тиск на федеральний бюджет Кремля і значно послабить російський рубль. У моноліті громадської підтримки політики Володимира Путіна в Україні та на Близькому Сході починають з'являтися перші тріщини. Росіяни вже незадоволені, а економічний тиск продовжить посилюватися", - пише Вуд.

Він наголошує, що крім втрати купівельної спроможності через падіння рубля в РФ зростає інфляція, а соціальні витрати зменшуються. Тому Кремлю не уникнути реальних наслідків цього, і там всі добре розуміють, тому і продовжують тиснути на політичну опозицію.

"Про перші тріщини свідчить і той факт, що кремлівський представник у Тристоронній контактній групі Борис Гризлов, а також підписанти, які домовлялися про перемир'я в східній Україні в лютому 2015-го, заявили, що спробують активізувати зусилля з виконання умов угод всіма сторонами конфлікту", - пише журналіст.

Вуд робить висновок, що у фінансовому плані Донбас стає для Кремля непосильною ношею. "Авантюра здавалася можливою при нафті за $100, але при ціні $20 вона перетворюється на фантастику. Й Україні варто використати шанс на досягнення миру на Донбасі", - підсумував він.

Повний текст думки читайте у випуску журналу "Новое время" №2 від 22 січня 2016 року.