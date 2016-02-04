У районах Безіменного, Донецька та Стаханова бойовики розмістили заборонене озброєння – розвідка

Про це йдеться на офіційному сайті Головного управління розвідки Міністерства оборони. «Представникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ надано інформацію про наявність у районах Безіменне, Донецьк та Стаханов забороненого Мінськими домовленостями озброєння – танків та артилерійських систем калібром понад 100-мм», - повідомляє розвідка.

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Зазначається, що ситуація в зоні проведення АТО характеризується продовженням інтенсивного вогневого впливу противника на підрозділи наших військ. Протягом доби здійснено 54 обстріли зі стрілецької зброї, гранатометів, 82-мм та 120-мм мінометів, ПТРК та зенітних установок ЗУ-23-2 з них: один – Станиця Луганська (Новоайдарський напрямок), чотири – Трьохізбенка (Сєверодонецький напрямок), 11 – Луганське, Зайцеве, Майорськ, Новоселівка, Новгородське, Кіровське (Слов’янський напрямок); 31 – Авдіївка, Березове, Шахта Бутовка, Опитне, Піски, Красногорівка, Мар’їнка (Донецький напрямок); два – Первомайське (Волноваський напрямок), 5 – Гнутове, Ломакіне (Маріупольський напрямок).