Чергові втрати серед бойовиків: розвідка повідомила про загибель 8 терористів біля Зайцевого

Про це повідомляється на сайті Головного управління розвідки Міністерства оборони України у зведенні щодо обстановки в районі проведення АТО станом на 29 січня.

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«Внаслідок провокаційних дій російські окупаційні війська зазнали чергових втрат – у результаті бойового зіткнення з підрозділами сил АТО в районі Зайцеве вісім військовослужбовців 3-ї окремої мотострілецької бригади (Горлівка) 1 АК загинуло та близько 20 отримали поранення», - йдеться у повідомленні.

Українська розвідка також фіксує зростання невдоволення місцевого населення окупованих територій діяльністю підрозділів 1-го армійського корпусу «ДНР».