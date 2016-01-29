Чергові втрати серед бойовиків: розвідка повідомила про загибель 8 терористів біля Зайцевого
Внаслідок зіткнення із силами антитерористичної операції поблизу Зайцевого у Донецькій області загинуло 8 і поранено близько 20 бойовиків.
Про це повідомляється на сайті Головного управління розвідки Міністерства оборони України у зведенні щодо обстановки в районі проведення АТО станом на 29 січня.
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«Внаслідок провокаційних дій російські окупаційні війська зазнали чергових втрат – у результаті бойового зіткнення з підрозділами сил АТО в районі Зайцеве вісім військовослужбовців 3-ї окремої мотострілецької бригади (Горлівка) 1 АК загинуло та близько 20 отримали поранення», - йдеться у повідомленні.
Українська розвідка також фіксує зростання невдоволення місцевого населення окупованих територій діяльністю підрозділів 1-го армійського корпусу «ДНР».