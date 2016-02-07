Напружена ситуація в зоні АТО: 47 обстрілів за добу - штаб

Ситуація в районі проведення антитерористичної операції залишається напруженою: бойовики 47 разів відкривали вогонь по позиціях українських силовиків.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook у зведенні станом на 6:00.

Зазначається, що минула доба почалася з обстрілу окупантами українських укріплень неподалік від Красногорівки з мінометів калібру 82 і 120 мм.

"Традиційно неспокійно було в передмісті Донецька. Зі стрілецької зброї та гранатометів бойовики обстріляли наші опорні пункти в Авдіївці, Мар'їнці, Пісках, Опитному та на шахті Бутівка", - повідомили в штабі.

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Також неподалік тимчасово окупованої Горлівки зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів противник вів вогонь по українських укріплення в Троїцькому, а в районі Новгородського противник застосував гранатомети та БМП.

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Крім того, українські опорні пункти Зайцево та Майорске знову зазнали мінометного обстрілу.