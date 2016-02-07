Минулої доби у зоні АТО було поранено одного українського військового - Мотузяник

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

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Разом з тим, за його словами, один військовослужбовець був поранений внаслідок снайперського обстрілу українських позицій.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби терористи 47 разів обстріляли позиції українських силовиків.