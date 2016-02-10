В АП розповіли про "графік" бойовиків, за яким вони обстрілюють позиції військових на передовій

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

«Учора обстановка на лінії зіткнення залишалася незмінною», - сказав Лисенко.

Читайте такожБойовики обстріляли з мінометів Станицю Луганську і Лобачеве, пошкоджено газопровід - Тука

За його інформацією, на Луганському напрямку бойовики обстріляли з мінометів українські позиції біля Станиці Луганської. «На Донецькому та Маріупольському – бойові дії низької інтенсивності з епізодичним застосуванням важкого озброєння, зокрема, мінометів калібром 82 мм, БМП», - підкреслив речник, додавши, що на Донецькому напрямку противник проявляв найбільшу активність на ділянці фронту Зайцеве, Майорськ.

«Також тривають ворожі обстріли на Світлодарській дузі та по Донецькому аеропорту. Спокійно на передовій буває лише кілька годин вранці, решту часу противник веде по наших позиціях турбуючий вогонь», - зазначив Лисенко.

Читайте такожЗа добу в зоні АТО ні один український військовий не загинув і не був поранений

На Маріупольському напрямку, за його словами, найбільш інтенсивні обстріли вчора були зафіксовані у Мар’їнці - противник щонайменше 4 рази відкривав вогонь, а також працювали снайпери бойовиків.

«Водночас з боку села Олександрівка бойовики здійснили провокаційний обстріл контрольного пункту «Мар’їнка» з автоматичного танкового гранатомета. Снаряди розривалися в безпосередній близькості до самого пункту, там знаходилися цивільні. На щастя, ніхто не постраждав», - зазначив Лисенко.

Також повідомив, що перестрілки тривають і східніше міста Маріуполя, поблизу Талаківки та Широкиного. «Вчора противник розпочав обстріл українських позицій вже і після заходу сонця. І припинив лише через 5 годин», - повідомив речник, додавши, що бойовики застосували міномети калібром 82 мм.