Ситуація в зоні АТО залишається напруженою: бойовики обстріляли військових понад 50 разів
На Маріупольському напрямку неспокійно було в районі Лебединського та Гранітного, де противник застосував гранатомети та стрілецьку зброю.
Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою. Проросійські бандформування не припиняють обстрілювати опорні пункти Збройних Сил України.
Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.
"Цієї доби під мінометним вогнем противника опинилися наші позиції в Зайцевому, Красногорівці та Пісках. Окрім того, в Красногорівці бойовики застосували зенітну установку", - йдеться у повідомленні.
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З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів ворог відкривав вогонь по українських укріпленнях в Троїцькому, Верхньоторецькому, Майорську, Новгородському, Луганськом, Опитному та на шахті Бутівка.
"14 разів були обстріляні наші опорні пункти в районі Мар’їнки. Близько 22.00 з автоматичних гранатометів терористи відкрили вогонь по КПВВ "Мар’їнка"", - зазначили у штабі.
На Маріупольському напрямку неспокійно було в районі Лебединського та Гранітного, де противник застосував гранатомети та стрілецьку зброю.
Загалом, протягом минулої доби проросійські найманці 53 рази відкривали вогонь по позиціях сил АТО.
Зведення прес-центру штабу АТО станом на 06:00 годину 12 лютого 2016 року:Ситуація в районі проведення АТО залишаєтьс...Опубліковано Прес-центр штабу АТО 11 лютого 2016 р.