Ситуація в зоні АТО залишається напруженою: бойовики обстріляли військових понад 50 разів

Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою. Проросійські бандформування не припиняють обстрілювати опорні пункти Збройних Сил України.

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

"Цієї доби під мінометним вогнем противника опинилися наші позиції в Зайцевому, Красногорівці та Пісках. Окрім того, в Красногорівці бойовики застосували зенітну установку", - йдеться у повідомленні.

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З гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів ворог відкривав вогонь по українських укріпленнях в Троїцькому, Верхньоторецькому, Майорську, Новгородському, Луганськом, Опитному та на шахті Бутівка.

"14 разів були обстріляні наші опорні пункти в районі Мар’їнки. Близько 22.00 з автоматичних гранатометів терористи відкрили вогонь по КПВВ "Мар’їнка"", - зазначили у штабі.

На Маріупольському напрямку неспокійно було в районі Лебединського та Гранітного, де противник застосував гранатомети та стрілецьку зброю.

Загалом, протягом минулої доби проросійські найманці 53 рази відкривали вогонь по позиціях сил АТО.