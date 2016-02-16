У лютому СММ ОБСЄ нарахувала вже 55 випадків обмеження її переміщення на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу перший заступник керівника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг.

Він підкреслив, що свобода переміщення місії є ключовим елементом для здійснення спостереження на Донбасі.

“У січні цього року нас обмежували в переміщенні більше 90 разів у районі конфлікту на Донбасі, і переважна більшість – понад 80% цих обмежень – трапляється в районах, які не контролюються урядом. І на середину лютого ми вже нарахували 55 таких серйозних обмежень. І знову ж, переважна більшість цих обмежень траплялися на непідконтрольних уряду України територіях", - сказав Хуг.

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При цьому він назвав висновки місії у зв'язку з обмеженням свободи переміщення на Донбасі.

"Один висновок - чітко ясно для нас, що ті, хто нам обмежує свободу переміщення, не хочуть, щоб ми побачили, що відбувається там, на цій території, куди нам не дозволяють проїхати. Другий висновок - якщо ми не можемо пройти далі, і якщо ми обмежені, то ми не можемо зафіксувати, чи виконали сторони ті вимоги (відповідно до Мінських угод), з якими вони погодилися", - сказав Хуг.

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