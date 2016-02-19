Підготовка бойовиків до захоплення Мар'їнки: ЗСУ перебувають у боєготовності, ОБСЄ отримує дані про переміщення терористів

Про це повідомив речник прес-центру штабу АТО Андрій Задубінний, передає "112 Україна".

"Щодо переміщення бойовиків оперативні дані у нас є, але наразі ми їх не можемо оприлюднити. Всі ці дані передаються представникам місії ОБСЄ для фіксації", - заявив він.

За його словами, ЗСУ перебувають у повній бойовій готовності.

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"Ця інформація (про те, що бойовики планують захопити Мар'їнку - Ред.) була майже підтверджена, оскільки танки і РСЗВ не були застосовані, але ЗСУ перебувають у повній бойовій готовності і саме в Мар'їнці вони (бойовики - Ред.) відкривали прицільний вогонь", – заявив він.

Вчора прес-центр штабу АТО повідомив, що російсько-терористичні війська протягом доби планують захопити Мар'їнку. За інформацією жителів Донецька, у Петровському районі міста бойовики нарощують сили і техніку незаконних збройних формувань для подальшого застосування в напрямку Мар'їнки.