Армія за два роки прийняла на озброєння 28 нових зразків зброї та військової техніки

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила речник Міністерства оборони Вікторія Кушнір.

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«За два роки Міністерство оборони України прийняло на озброєння 28 одиниць озброєння та військової техніки. Тривають розробки ще понад 40 зразків озброєнь, прийнято на дослідну експлуатацію 22 типи ОВТ», - зазначила вона.

«Вивчаються пропозиції вітчизняних винахідників та конструкторів великокаліберних гвинтівок калібру 14,5 та 12,7 мм, які нададуть можливість боротися з легкоброньованою технікою противника на передовій», - додала Кушнір.