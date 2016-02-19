Армія за два роки прийняла на озброєння 28 нових зразків зброї та військової техніки
10:32, 19 лютого 2016Війна
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Українська армія за два роки прийняла на озброєння 28 нових зразків зброї та військової техніки, тривають розробки ще понад 40 зразків озброєнь.
Йдуть розробки ще більше 40 зразків озброєнь / telegraf.com.ua
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила речник Міністерства оборони Вікторія Кушнір.
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«За два роки Міністерство оборони України прийняло на озброєння 28 одиниць озброєння та військової техніки. Тривають розробки ще понад 40 зразків озброєнь, прийнято на дослідну експлуатацію 22 типи ОВТ», - зазначила вона.
«Вивчаються пропозиції вітчизняних винахідників та конструкторів великокаліберних гвинтівок калібру 14,5 та 12,7 мм, які нададуть можливість боротися з легкоброньованою технікою противника на передовій», - додала Кушнір.
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