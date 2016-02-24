За минулу добу в зоні АТО поранені двоє військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

"За минулу добу в результаті бойових дій жоден український солдат не загинув, двоє отримали поранення", - сказав Мотузяник.

За його словами, це сталося поблизу шахти "Путилівська" ("Бутівка-Донецька", Донецьк) і біля Красногорівки.

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