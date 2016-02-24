За минулу добу в зоні АТО поранені двоє військових
13:04, 24 лютого 2016Війна
119 0
За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції загиблих серед українських військових немає, проте двоє отримали поранення.
За добу в зоні АТО поранені двоє військових / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.
"За минулу добу в результаті бойових дій жоден український солдат не загинув, двоє отримали поранення", - сказав Мотузяник.
За його словами, це сталося поблизу шахти "Путилівська" ("Бутівка-Донецька", Донецьк) і біля Красногорівки.
Читайте такожСили АТО зайняли промзону поблизу Авдіївки, витіснивши звідти терористів (відео)
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter