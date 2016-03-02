Генерал Брідлав звернувся з рекомендаціями до уряду США щодо надання Україні зброї

Про це йдеться у повідомленні Посольства США в Україні у Facebook з посиланням на «Голос Америки».

Виступаючи на слуханнях Сенатського комітету з питань збройних сил, Брідлав відповідав на низку запитань законодавців, у тому числі про надання Україні зброї.

Читайте такожКомандувач сил НАТО переконаний, Росія буде продовжувати тиск на Україну

Командувач сил НАТО розповів про нарощування військової сили в Європі для захисту від потенційної загрози з боку Росії.

Брідлав запропонував створити сили швидкого реагування з можливістю миттєвого нарощування присутності у випадку агресії та створення системи ротації, аби підтримувати цю присутність.

У ході слухань виникло питання захисту України, зокрема надання країні зброї. Сенатор від штату Аризона Джон Маккейн прямо запитав, чи очікує генерал Брідлав, що Росія посилить агресію проти України, і коли Вашингтон надасть Україні зброю. «Чи передбачаєте Ви, що Росія посилить військову активність на сході України? Чи підтримуєте Ви надання зброї Україні?», - запитав Маккейн.

«З передової в Україні надходять повідомлення про збільшення кількості атак. За останні 24 години було зафіксовано 71 атаку. Понад 450 нападів за останній тиждень. Є декілька моментів, які нас особливо турбують. Напруження відбувається у місцях, які довгий час були відносно спокійними, наприклад біля Луганська. Також ці атаки включають озброєння, яке було заборонене попередніми домовленостями: калібр, розмір і радіус дії. Я переконаний, Росія буде посилювати чи послаблювати тиск на контактній лінії, щоб тиснути на Київ, вимагаючи від нього першим виконати його частину домовленостей, що для Києва важко зробити», - заявив генерал Брідлав.

Однак, не отримавши конкретної відповіді, сенатор Маккейн знову звернувся до командувача сил НАТО: «Тож, як Ви думаєте, чи маємо ми надати захисне озброєння Києву?».

«Я вже говорив раніше, ми не повинні відкидати жодних інструментів. Росія використовує всі інструменти державної сили проти України: гроші, дипломатію, інформаційні, військові та економічні ресурси. Росія тисне, використовуючи всі ці інструменти. Тому в цій військовій площині я не думаю, що ми можемо відкинути якісь інструменти впливу з нашого арсеналу. І я надав відповідні рекомендації уряду», - сказав генерал.

Член Комітету з питань збройних сил сенатор від штату Нью-Гемпшир Келлі Айотт запитала в генерала, коли саме він надав такі рекомендації адміністрації Барака Обами.

Брідлав відповів, що зробив це декілька тижнів тому, але поки що не отримав остаточної відповіді.

«Ось у чому справа», - заявила сенатор Айотт.

«Ситуація потребує негайної реакції. Росія - це проблема. Ви надали свої рекомендації. Цей комітет понад рік тому погодився: потрібно надати озброєння Україні, щоб українці могли себе захистити. Але цього досі не сталося. Тому я хочу закликати адміністрацію підтримати Україну, взяти до уваги Ваші рекомендації. Треба діяти без зволікань. Ми бачимо, як Росія порушила Будапештський меморандум, і бачимо агресію Росії. Час підтримати народ України», - наголосила сенатор.