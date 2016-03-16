Українські військові відбили дві атаки бойовиків під Маріуполем

15:04, 16 березня 2016
Війна
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Вчора на Маріупольському напрямку відбулося 2 бойових зіткнення українських військ з противником.

Военный / Фото УНИАН

Українські військові відбили дві атаки бойовиків в районі Новотроїцького під Маріуполем Донецької області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

Зокрема, за його словами, вчора на Маріупольському напрямку відбулося 2 бойових зіткнення українських військ з противником (обидва – в районі Новотроїцького).

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«Ворожі атаки успішно відбито. На цих же рубежах оборони противник активно використовував 120-мм міномети, внаслідок чого наші бійці відкрили вогонь у відповідь, не допустивши просування бойовиків на контрольовану Україною територію», - заявив Лисенко.

Також він зауважив, що окупанти здійснили серію обстрілів у Широкиному. Всього на Маріупольському напрямку відбулося 6 ворожих обстрілів та 2 бойових зіткнення.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу терористи 42 рази обстріляли позиції сил АТО на Донбасі. Поранень зазнали шестеро українських військових.

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