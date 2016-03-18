Безсмертний: Обговорення силового сценарію вирішення конфлікту на Донбасі має бути зняте з порядку денного (відео)

Про це заявив в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" представник України в Тристоронній контактній групі в Мінську Роман Безсмертний.

Він зазначив, що Захід підтримає Україну в разі її намірів звільнити окуповані райони Донбасу військовим шляхом. Але водночас представник України в контактній групі наголосив, що такий сценарій може призвести до неконтрольованих дій.

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"І коли йти на такий крок, необхідно розуміти, що ти береш на себе відповідальність за безпеку не тільки своєї держави, а і європейського континенту, і всього світу", - підсумував Безсмертний.

Раніше Безсмертний заявляв, що в Мінських домовленості ніде не написано, що українська сторона повинна мовчати у відповідь на використання важких видів зброї з боку бойовиків.