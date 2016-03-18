Мінські угоди не зобов'язують військових мовчати у відповідь на обстріли бойовиків - Безсмертний

Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" заявив переговорник з української сторони у Тристоронній контактній групі Роман Безсмертний, переда ТСН.

Безсмертний наголосив, що українська сторона максимально виконує Мінські угоди.

"Більше того, в доповненнях до протоколу вказується, що українська сторона має діяти адекватно, шляхом навіть повернення бойових одиниць на попередні місця дислокації", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство закордонних справ України глибоко занепокоєне загостренням безпекової ситуації на Донбасі, спричиненим збільшенням кількості обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків.