Статус учасника бойових дій отримали вже понад 127 тисяч військових

На сьогодні статус учасника бойових дій вже отримали 127 тис. 133 військовослужбовців та працівників Збройних сил України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони Олексій Чернобай.

Читайте такожУкраїнські військові можуть звільнити Донбас за два тижні - Тимчук

"На минулому тижні статус учасника бойових дій отримали понад 300 військовослужбовців та працівників Збройних сил України, які брали участь в проведенні Антитерористичної операції. На сьогодні статус учасника бойових дій вже отримали 127 тисяч 133 особи зі складу Збройних сил України", - наголосив Чернобай.