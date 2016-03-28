Порошенко згадав про "русский мир" та назвав кількість військових і мирних жителів, загиблих на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко сьогодні під час виступу в Краматорську.

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"Майже 2,5 тисячі українських героїв віддали своє життя для того, щоб звільнити Донбас, захистити його від так званого "русского мира", майже 6,5 тисяч українських цивільних було вбито в цій війні внаслідок експерименту, який "русский мир" хотів провести на Україною. Але Україна об’єдналася і продемонструвала свою силу", - заявив він.