Розвідка встановила місця служби і посади російських генералів, які воювали на Донбасі

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що ГУР МОУ продовжує цілеспрямовано збирати факти щодо участі військовослужбовців збройних сил Російської Федерації у воєнних злочинах на тимчасово окупованих територіях сходу України для подальшої передачі доказової бази визначеним порядком до Міжнародного кримінального суду, а також відстежувати їх подальшу діяльність та переміщення після повернення до Росії.

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Інформація щодо російських військовослужбовців, які підозрюються у скоєнні воєнних злочинів на території України, регулярно передається українською стороною країнам-членам ЄС та НАТО, у т.ч. з метою розширення "санкційного" списку, наголосили у відомстві.

В управлінні розвідки зауважили, що було встановлено нинішні місця проходження служби та посади кадрових російських генералів, які у 2014-2015 роках брали безпосередню участь у збройній агресії Росії проти України на командних посадах у 2-му армійському корпусі (Луганськ) ЗС РФ: генерал-майор Сергій Кузовлєв, який з кінця 2014 р. до весни 2015 р. командував 2-м АК, після повернення до Росії, у липні 2015 р., був призначений на посаду командувача 20-ї Армії (м.Воронеж) Західного ВО (м.Санкт-Петербург) ЗС РФ; генерал-лейтенант Сергій Юдін, який у 2015 р. командував 2-м АК, повернувся на посаду начальника організаційно-мобілізаційного управління Західного ВО.

Крім того, це генерал-майор ЗС РФ Олег Цеков, який з кінця 2014 р. до весни 2015 р. командував 2-ю окремою мотострілецькою бригадою (Луганськ) 2 АК ЗС РФ, і повернувся на посаду командира 200-ї окремої мотострілецької бригади (н.п.Печенга, Мурманська обл.) Берегових військ Північного флоту ВМФ РФ. За виконання злочинних наказів воєнно-політичного керівництва Росії на тимчасово окупованих територіях сходу України указом президента РФ від 21 лютого 2015 р. він отримав військове звання "генерал-майор".