Біля Широкиного знищено російського морського піхотинця, ще трьох поранено - розвідка

Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

«Встановлено чергові втрати особового складу розвідувальних підрозділів 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК ЗС РФ. 3 квітня ц.р. у районі н.п. Широкине. Під час виходу в складі диверсійно-розвідувальної групи загинув один та поранено троє морських піхотинців», - йдеться в повідомленні.

Також зафіксовано нові факти постачання боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів для потреб 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) армійських корпусів ЗС РФ.

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«3 квітня до н.п. Краснодон прибуло два ешелони (18 залізничних цистерн) з паливно-мастильні матеріалами (загалом 720 тонн) та 8 вантажних автомобілів з боєприпасами. Наступного дня згоріло 4 цистерни з ПММ внаслідок займання пального в одному з ешелонів та розповсюдження вогню на прилеглі вагони з вугіллям. У зв’язку з цим відкладено проведення «навчань» з бойовими стрільбами та водінням бойових машин 2 окремої мотострілецької бригади (Луганськ) 2 АК, для потреб якої призначалась частина доставленого пального», - зазначає українська розвідка.

Українською стороною надана інформація представникам Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ про наявність САУ та артилерійських систем калібром понад 100-мм у районах міст Зугрес та Харцизьк.

Також зазначається, що у селищі Зайцеве, поблизу загальноосвітньої школи №15 (вулиця Бакшеєва, 28), противником обладнано новий взводний опорний пункт 3 окремої мотострілецької бригади (Горлівка) 1 АК ЗС РФ з метою провокування підрозділів ЗС України на вогонь у відповідь та подальшого обвинувачення української сторони в навмисних обстрілах навчальних закладів.

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