Порошенко порівняв кількість російських військових на Донбасі з арміями країн Європи
15:24, 05 квітня 2016Війна
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На Донбасі перебувають 6 тисяч кадрових російських військових та 40-тисячна армія бойовиків.
REUTERS
Про це заявив президент України Петро Порошенко в інтерв’ю Fox News.
"На сьогодні близько 6 тисяч регулярних російських військових на окупованій території на сході моєї країни та понад 50 тисяч військових у Криму", - зазначив глава держави.
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Також Порошенко додав, що на Донбасі під керівництвом кадрових російських військових створена 40-тисячна армія бойовиків і наголосив, що це дані розвідувальних структур, які підтверджуються супутниковими знімками та іншими даними.
"Це величезний контингент, який перевищує армії багатьох європейських країн", - вважає президент.
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