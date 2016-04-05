Порошенко порівняв кількість російських військових на Донбасі з арміями країн Європи

Про це заявив президент України Петро Порошенко в інтерв’ю Fox News.

"На сьогодні близько 6 тисяч регулярних російських військових на окупованій території на сході моєї країни та понад 50 тисяч військових у Криму", - зазначив глава держави.

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Також Порошенко додав, що на Донбасі під керівництвом кадрових російських військових створена 40-тисячна армія бойовиків і наголосив, що це дані розвідувальних структур, які підтверджуються супутниковими знімками та іншими даними.

"Це величезний контингент, який перевищує армії багатьох європейських країн", - вважає президент.