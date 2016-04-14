Росія продовжує підтримувати бойовиків та залучати свої війська до боїв на Донбасі – Вершбоу

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Александр Вершбоу сьогодні на безпековому форумі в Києві.

«Мир і безпека в Україні залежать від дій України, від підтримки міжнародного співтовариства, а також від поведінки РФ», - заяви він.

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«Росія продовжує надавати підтримку незаконним збройним формуванням на сході України, тренуючи, надаючи фінансові ресурси і також напряму залучаючи російські війська і командирів», - додав Вершбоу.

«Те, що вони говорять, що ці люди є добровольцями, те що вони у відпустках. З цього усього можна тільки посміятися, оскільки результати їх присутності є очевидними», - сказав Вершбоу.