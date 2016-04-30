Штайнмаєр закликав дотримуватися домовленості про припинення вогню на Донбасі напередодні Великодня

Про це йдеться у заяві Штайнмаєра, опублікованій на сайті ОБСЄ.

"Я закликаю усі сторони твердо дотримуватися того, що було погоджено. Останнім часом, порушення Мінської угоди про припинення вогню збільшилися, тиждень за тижднем, одночасно у кількості та інтенсивності. Тепер є шанс попередити подальше загострення насилля. Обидві сторони повинні скористатися можливістю. Ситуація не повинна знову вийти з-під контролю та у результаті призвести навіть до більших людських втрат", - наголосив Штайнмаєр.

Читайте такожОБСЄ опублікувало текст заяви про припинення вогню на Донбасі з опівночі 30 квітня

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Спеціальний представник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік заявив, що учасники Тристоронньої контактної групи вітають намір сторін на Донбасі забезпечити припинення вогню з 30 квітня.