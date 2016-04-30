Штайнмаєр закликав дотримуватися домовленості про припинення вогню на Донбасі напередодні Великодня
Голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр закликав усі сторони дотримуватися домовленості Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі про припинення вогню напередодні Великодня.
Про це йдеться у заяві Штайнмаєра, опублікованій на сайті ОБСЄ.
"Я закликаю усі сторони твердо дотримуватися того, що було погоджено. Останнім часом, порушення Мінської угоди про припинення вогню збільшилися, тиждень за тижднем, одночасно у кількості та інтенсивності. Тепер є шанс попередити подальше загострення насилля. Обидві сторони повинні скористатися можливістю. Ситуація не повинна знову вийти з-під контролю та у результаті призвести навіть до більших людських втрат", - наголосив Штайнмаєр.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні Спеціальний представник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Мартін Сайдік заявив, що учасники Тристоронньої контактної групи вітають намір сторін на Донбасі забезпечити припинення вогню з 30 квітня.