В Луганській області на Великдень відкриють 4 додаткових пункти пропуску на кордоні з РФ

Як йдеться в переданому УНІАН повідомленні обласної військово-цивільної адміністрації, відповідне рішення було прийняте для організації та здійснення пропуску громадян України, які проживають у межах селищних рад, прилеглих до державного кордону, в місцевих пунктах пропуску та поза ними.

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Згідно з рішенням, у Троїцькому районі відкриється міждержавний автомобільний пункт пропуску "Дьоміно-Олександрівка" та місцевий пункт пропуску "Сиротине"; в Білолуцьку - міждержавний автомобільний пункт пропуску "Новобіла", у Марківському районі - пункт на напрямку населених пунктів Височинівка (РФ) - Новомарківка (Україна).

"Пункти пропускубудуть відкриті в період з 30 квітня по 3 травня і з 8 по 10 травня. Вони працюватимуть з 08:00 до 20:00", - йдеться у повідомленні.