Штаб АТО розповів про великоднє затишшя на Донбасі (відео)

Про це заявив речник штабу АТО майор Антон Миронович у відеовиступі, оприлюдненому у Facebook.

"Сьогодні, в день святого Воскресіння Хрестового, бойовики проросійських НЗФ вперше за досить тривалий період часу не вдавались до збройних провокацій проти українських захисників. Однак, незважаючи на зниження бойової активності противника, воїни сил АТО пильно стоять на своїх позиціях, перебувають у повній готовності дати гідну відсіч ворогу", - зазначив він.

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Миронович додав, що напередодні Великодня військовослужбовці Збройних сил України долучились до численних передсвяткових акцій, а також продовжують виконувати завдання із надання допомоги мирним мешканцям вздовж усієї лінії розмежування. Зокрема, місцевим було доставлено тонни гуманітарних вантажів, виконано роботи із відновлення багатьох об’єктів інфраструктури.

Сьогодні разом із вірянами в різних населених пунктах Донбасу українські воїни взяли участь у богослужіннях, святили паски, обмінювались великодніми подарунками і молились за мир в Україні та перемогу, зауважив Миронович.

Як повідомляв УНІАН, 29 квітня у Мінську учасники Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі погодили режим припинення вогню з 30 квітня.

Однак до сьогодні бойовики порушували домовленості.