Позиції ЗСУ в зоні АТО укріплені на 99% - штаб

Про це заявив в ефірі телеканалу "112 Україна" речник штабу АТО Антон Миронович.

"Якщо говорити про наші позиції, то можу сказати, що фактично на 99% наші позиції є міцні і фортифікаційно обладнані в повному обсязі, дозволяють виконувати ті завдання, які покладені на наших бійців", - заявив він.

Миронович також розповів, що українські військові за відсутності обстрілів допомагають у відновленні зруйнованої бойовиками інфраструктури.

"Якщо говорити про зруйновану бойовиками інфраструктуру Донбасу, то коли бойовики незаконних збройних формувань дають нам можливість, ми не втрачаємо жодної хвилини, щоб допомогти місцевим мешканцям відновити газопостачання, водопостачання", - повідомив речник АТО.

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За його словами, напередодні великодніх свят було відновлено декілька шкіл і дитсадків.

"Відновлення інфраструктури залишається одним із пріоритетних питань поряд із захистом Батьківщини від зовнішнього ворога", - сказав він.

Нагадаємо, бойовики на Донбасі у неділю дотримувалися "режиму тиші" та не обстрілювали позиції сил АТО.