Розвідка викрила раніше засудженого російського офіцера, який керує бойовиками в Макіївці

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Тітов на даний момент обіймає посаду командира 11-го окремого мотострілецького полку (Макіївка) 1-го армійського корпусу (Донецьк).

За даними розвідки, офіцер 19 лютого 2011 року, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, туристичним ножем завдав колото-різану рану грудної клітки рядовому строкової служби, за що отримав покарання у вигляді позбавлення волі на строк два роки із позбавленням права обіймати командні військові посади. Також Тітов мав сплатити постраждалому понад 350 тис. рублів за лікування та завдану моральну шкоду.

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"В такий спосіб (засуджені військовослужбовці намагаються – УНІАН) залишитись на військовій службі, заслужити скасування наявних судимостей, а також отримати додаткові кошти на виплату компенсацій постраждалим за завдану шкоди", - повідомило Головне управління розвідки.

Крім того, ГУР МОУ встановило, що на посаді "начальника розвідки 3-ї окремої мотострілкової бригади (Горлівка) 1-го армійського корпусу (Донецьк) Центру територіальних військ (Новочеркаськ, Росія) Південного воєнного округу (Ростов-на-Дону) ЗС РФ" перебуває майор ЗС РФ Павленко Олександр Сергійович: 1984 р.н., народився у м. Аксай Ростовської обл., у 2007 році закінчив факультет військової розвідки Новосибірського вищого військового командного училища, проживає у м.Ставрополь.

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Зазначається, що для виконання злочинних наказів воєнно-політичного керівництва Росії на тимчасово окупованих територіях сходу України майор Павленко відряджений у березні 2015 року з посади заступника командира загону 25-го окремого полку спеціального призначення (Ставрополь) 49 армії Південного військового округу ЗС РФ.