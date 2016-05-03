В ОБСЄ прокоментували ймовірність розміщення збройної поліцейської місії на Донбасі

Про це він заявив на прес-конференції у Відні, пише Gazeta Wyborcza.

На думку Заньєра, таке спірне питання має розглядатися всіма членами організації.

"Нам потрібна чітка пропозиція, яку потім буде розглянуто. Рішення мають прийняти 57 країн ОБСЄ", - сказав Заньєр.

Як зазначає видання, зараз в Україні перебуває близько 700 спостерігачів Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Чинний мандат місії не дає дозволу на застосування зброї, але можливість створення багатонаціональних сил, які могли б мати зброю, існує.

За словами Заньєра, Україна і Росія мають різні уявлення про можливе продовження мандата місії. Президент України Петро Порошенко підтримує ідею присутності міжнародних озброєних поліцейських, які б забезпечували безпеку під час виборів на Донбасі. А президент Росії Володимир Путін не проти збройних міжнародних спостерігачів уздовж лінії зіткнення.

Читайте такожВ ОБСЄ заявили, що ще не виступали з пропозиціями щодо розміщення своєї поліцейської місії на Донбасі

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня президент РФ Путін заявив, що Росія підтримує розміщення озброєних співробітників ОБСЄ на лінії зіткнення на Донбасі та збільшення їх чисельності.

15 квітня президент України Петро Порошенко, федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Франсуа Олланд скоординували позиції щодо перспектив введення поліцейської місії ОБСЄ на Донбас.

22 квітня Порошенко заявив, що очікує розгортання збройної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі вже найближчим часом.

Разом з тим 27 квітня прес-секретар МЗС ФРН Мартін Шефер заявив, що головуюча в ОБСЄ Німеччина попросила секретаріат організації розробити варіанти для підвищення рівня безпеки під час можливих місцевих виборів на тимчасово окупованій частині Донбасу, але про створення збройної місії поки що не йдеться.