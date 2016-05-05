ОБСЄ заявляє про зменшення рівня насилля на Донбасі і посилення напруження на лінії зіткнення

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу у Києві.

Проте Хуг відзначає ризики посилення напруження у місцях, де сторони близько одна до одної розмістили свої позиції.

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«Якщо ви дивилися на наші щоденні звіти, ви повинні вже знати, що спостерігається значне зменшення рівня насилля на Донбасі за минулий тиждень. Ситуація ще далека від досконалої, але вона демонструє, що сторони можуть контролювати своїх людей на місцях хоча б певною мірою», - наголосив він.

«Але все ще є досить високі фактори ризику, особливо у таких місцях, де сторони знаходяться в небезпечній близькості одна від одної. В одному із таких місць минулого тижня ми бачили як ризик може бути перетворений у трагедію в лічені хвилини. Як ви знаєте, четверо людей було вбито 27 квітня у Оленівці ", - сказав Хуг.

У цьому зв'язку перший заступник голови СММ висловив свої щирі співчуття родинам загиблих.

Як повідомляв УНІАН, секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Турчинов стверджував, що обстріл контрольно-пропускного пункту "Оленівка" в Донецькій області, в результаті якого загинуло 4 мирних жителів, був заздалегідь спланований окупаційними військами Російської Федерації та вівся зі боку фільтрувальної станції поблизу населеного пункту Ясне на непідконтрольній території України.