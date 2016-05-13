За добу в зоні АТО внаслідок підриву на вибуховому пристрої поранені двоє військових
12:54, 13 травня 2016Війна
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За добу втрат через бойові дії серед особового складу сил АТО немає, однак під Горлівкою внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої поранення отримали двоє військових.
REUTERS
Про це повідомив представник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
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"За минулу добу внаслідок активних бойових дій і обстрілів ніхто з наших військових не загинув і не зазнав поранення. Проте двоє військовослужбовців, які охороняли об'єкт у прифронтовій смузі, зазнали поранень, підірвавшись на невстановленому вибуховому пристрої. Це сталося під горлівською агломерацією", - сказав Андрій Лисенко.
Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО не був поранений і не загинув жоден український військовий.
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