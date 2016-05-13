За добу в зоні АТО внаслідок підриву на вибуховому пристрої поранені двоє військових

Про це повідомив представник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

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"За минулу добу внаслідок активних бойових дій і обстрілів ніхто з наших військових не загинув і не зазнав поранення. Проте двоє військовослужбовців, які охороняли об'єкт у прифронтовій смузі, зазнали поранень, підірвавшись на невстановленому вибуховому пристрої. Це сталося під горлівською агломерацією", - сказав Андрій Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО не був поранений і не загинув жоден український військовий.