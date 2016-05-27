У штабі АТО заявляють про відносну стабілізацію ситуації на Донбасі

Як повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook, застосовуючи стрілецьку зброю, бойовики провокували українських воїнів на відкриття вогню у відповідь в районі населених пунктів Зайцеве та Луганське, що на Горлівсько-світлодарській дузі.

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З автоматичних станкових гранатометів бандити били під Красногорівкою, а позиції сил АТО на підступах до Авдіївки обстрілювали з великокаліберних кулеметів та підствольних гранатометів. З мінометів калібру 82 мм противник відкривав вогонь по українських опорних пунктах неподалік Новотроїцького.

"З 6.00 години ранку станом на цей час ситуація відносно стабілізувалась. Вдень противник тричі відкривав вогонь по підрозділах ЗС України. В районі Луганського – зі стрілецької зброї. А поблизу Новотроїцького наших захисників обстрілювали ворожі снайпери", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, сьогодні в зоні АТО збили бепілотник ОБСЄ, крім того, патруль СММ потрапив під обстріл.