Постпред РФ при ОБСЄ визнав, що російські бойовики блокують пересування спостерігачів на Донбасі

Як повідомили в МЗС РФ, про це він сказав на засіданні Постійної ради ОБСЄ щодо ситуації в Україні.

Кроти того, Лукашевич запропонував "ретельніше" патрулювати території під контролем влади України, оскільки українським військовим "є що приховувати".

"Обмеження свободи пересування спостерігачів СММ відбуваються з обох сторін. Кількісна перевага таких випадків на стороні ополчення визначається маршрутами патрулювання СММ, різним ступенем інформованості сторін про намічені для відвідування об'єкти. Якщо СММ патрулюватиме територію під контролем Києва так само ретельно і раптово, то кількість порушень з української сторони буде співставною, а то й вище. Дивують спроби деяких колег представити справу так, ніби ополченню є що приховувати, а київським силовикам - немає", - сказав він.

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При цьому Лукашевич закликав "до обережності у висловлюваннях про озброєння спостерігачів СММ або якусь озброєну поліцейську місію".

"Всі питання, що стосуються виборів на Донбасі, зокрема їхньої безпеки, повинні вирішуватися в рамках Контактної групи з представниками Донбасу. Односторонні заяви, пропагандистські "вкидання" не тільки значно погіршують умови роботи СММ, але й вносять сум'яття у переговорний процес. Заява заступника глави адміністрації президента України Костянтина Єлісєєва – тому яскравий зразок. Намагаючись видати бажане за дійсне, він спотворює зміст "Комплексу заходів", пересмикує домовленості лідерів "нормандської четвірки" про схему подальших консультацій", - зазначив Лукашевич.

Довідка УНІАН. Росія у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. РФ поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська. Із середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях йдуть бойові дії.