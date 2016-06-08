Захарченко пояснив, чому "заборонив" в'їзд Ахметову на окупований Донбас

Про це він заявив у ході "прямої лінії" з жителями Запорізької області, передає Острів.

"Заборона в'їзду на територію "ДНР" кільком десяткам олігархів покликана не тільки взяти під контроль їхню комерційну діяльність на території "республіки", але і обмежити їхній вплив на майбутні вибори", - сказав ватажок бойовиків.

Читайте такожУ Путіна не захотіли коментувати заборону на в'їзд до окупованого Донбасу Ахметову

Як повідомляв УНІАН, 3 червня ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко заборонив в'їзд на територію ОРДО олігарху Ахметову. Так, крім Ахметова, під заборону потрапили й видатні діячі Партії регіонів і соратники колишнього президента України Віктора Януковича, що переховується в Росії, серед яких брати Клюєви, Борис Колесніков, Микола Левченко, Олександр Клименко, Сергій Курченко та ін.

Нагадаємо, 8 червня Служба безпеки України запропонувала "донбаському фюреру" Олександру Захарченку капітулювати або застрелитися.