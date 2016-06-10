Савченко вважає, що після перемоги України необхідно амністувати бойовиків (відео)
Народний депутат Надія Савченко пояснила, чому виступає за амністію бойовиків на тимчасово непідконтрольній Україні частині Донбасу.
Водночас, говорить Савченко, не можна амністувати ватажків бойовиків. Про це вона розповіла в інтерв’ю з українською блогеркою, бійцем ЗСУ Оленою Білозерською, передає Громадське радіо.
На думку Савченко, після перемоги України необхідно амністувати бойовиків.
"Тому, що там багато хлопців поганих таких, які теж прийшли з того, популять. Я думаю, що так", — сказала вона.
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Крім того, Савченко заявила, що, на її думку, ватажок бойовиків "ЛНР" Ігор Плотницький "зовсім не такий поганий".
"Ватажки … Плотницький, я тобі скажу, не такий поганий. У плані того, що ти потрапила до нього в батальйон, і він тримає без цього насильства, без кривавої дикості. Він якось тримав батальйон. Я не знаю, який Захарченко, але я думаю, що говорити з ним все одно потрібно. Там сидять наші хлопці. Якщо ми зараз будемо говорити, що ми вас уб’ємо, то вони повбивають наших. Тому треба думати, що ти говориш, думати, що робиш", — сказала Савченко.
Нагадаємо, раніше депутат Верховної Ради Надія Савченко запропонувала провести прямі переговори з "ДНР" та "ЛНР".