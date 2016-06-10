Савченко вважає, що після перемоги України необхідно амністувати бойовиків (відео)

Водночас, говорить Савченко, не можна амністувати ватажків бойовиків. Про це вона розповіла в інтерв’ю з українською блогеркою, бійцем ЗСУ Оленою Білозерською, передає Громадське радіо.

На думку Савченко, після перемоги України необхідно амністувати бойовиків.

"Тому, що там багато хлопців поганих таких, які теж прийшли з того, популять. Я думаю, що так", — сказала вона.

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Крім того, Савченко заявила, що, на її думку, ватажок бойовиків "ЛНР" Ігор Плотницький "зовсім не такий поганий".

"Ватажки … Плотницький, я тобі скажу, не такий поганий. У плані того, що ти потрапила до нього в батальйон, і він тримає без цього насильства, без кривавої дикості. Він якось тримав батальйон. Я не знаю, який Захарченко, але я думаю, що говорити з ним все одно потрібно. Там сидять наші хлопці. Якщо ми зараз будемо говорити, що ми вас уб’ємо, то вони повбивають наших. Тому треба думати, що ти говориш, думати, що робиш", — сказала Савченко.

Нагадаємо, раніше депутат Верховної Ради Надія Савченко запропонувала провести прямі переговори з "ДНР" та "ЛНР".