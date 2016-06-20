"Таємні" помилки Донбасу: російський політик розповів, чим сирійський фронт Путіна відрізняється від українського

Про це в інтерв'ю Собеседнику заявив головою псковського регіонального відділення партії "Яблуко" Лев Шлосберг, який у серпні 2014 року першим опублікував інформацію про закриті похорони російських десантників, які загинули на Донбасі.

"Справа в тому, що участь російських Збройних сил у бойових діях на території України заперечувалося два роки тому, заперечується і сьогодні. Ситуація в Сирії інша: офіційно повідомляється, що військовослужбовці загинули у Сирії", - розповів російський політик.

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За його словами, для армії, для військових, для членів їхніх сімей це дуже важливо, оскільки не заперечується факт бойових дій на території чужої держави, ці бойові дії санкціоновані відповідно до закону.

"Участь наших Збройних сил в українському конфлікті, коли заперечувалося участь наших військ, а похорон проходили дивно і дуже образливо для військових, — це викликало колосальний скандал у суспільстві, в тому числі всередині армії — мені це відомо зі спілкування з військовослужбовцями у високих чинах. Зараз це громадське обурення враховано. Члени сімей та друзі знають, де воював і де загинув чоловік, і можуть відкрито про це говорити", - підсумував Шлосберг.

Нагадаємо, 19 червня Міністерство оборони РФ повідомило про загибель 11-го російського військовослужбовця в Сирії: загинув сержант охорони гуманітарного конвою російського Центру примирення ворогуючих сторін Андрій Тимошенков.