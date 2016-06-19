Міноборони РФ повідомило про загибель 11-го російського військового в Сирії

Про це УНІАН повідомили у Міноборони РФ.

"Сержант Тимошенков Андрій Леонідович зупинив начинений вибухівкою автомобіль, відкривши по ньому вогонь зі стрілецької зброї. При вибуху керованого смертником автомобіля сам Андрій отримав поранення, несумісні з життям", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що військові лікарі на авіабазі Хмеймім більше доби боролися за життя військовослужбовця, однак від отриманого тяжкого поранення 16 червня Тимошенков помер.

"Сержант Тимошенков Андрій Леонідович командуванням представлений до державної нагороди - посмертно", - запевнили у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, президент РФ Володимир Путін 14 березня оголосив про виведення російських військ з Сирії, але інформація про загибель військових у цій країні продовжує надходити.

Раніше Міноборони РФ визнало загибель 10 російських військовослужбовців. Офіційний список російських втрат в Сирії складається з шести осіб. Точні дані про загибель російських військових засекречені.