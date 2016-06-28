Захоплення у полон бойовиків, які готувалися до штурму: штаб АТО розповів нові подробиці (фото)

Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"27.06.2016 року відмічено проведення противником підготовчих заходів до штурмових дій у районі Водяного. З метою недопущення активних дій з боку ворога в цьому районі підрозділи сил АТО вжили заходів, в результаті яких було захоплено у полон 8 російських окупантів та вилучено зброю", - зазначається у повідомленні.

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Крім того, 27 червня підрозділами сил АТО було виявлено переміщення ДРГ російсько-окупаційних військ у складі до восьми осіб у районі східної околиці Широкиного. З метою недопущення проникнення групи на підконтрольну українській стороні територію було здійснено спробу захоплення ДРГ, після чого ворог відступив, зазнавши втрат - двоє загиблих.

Раніше позафракційний депутат Дмитро Ярош заявив, що українські розвідники провели успішну операцію, у ході якої бійці АТО взяли в полон вісьмох бойовиків.

Згодом речник Адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник повідомив імена проросійських бойовиків, які були затримані українськими військовими 27 червня під час бойового патрулювання біля села Водяне Донецької області.

"Встановлені імена всіх затриманих бойовиків. Це Сергій Пістряєв 1967 р.н., Олексій Толстолук 1980 р.н., Юрій Зюмін 1981 р.н., Віталій Шевельов 1995 р.н., Антон Горбушко 1978 р.н., Валентин Вантула 1975 р.н., Роман Терновий 1980 р.н., Руслан Ангілевський 1988 р.н.", - зазначив речник.