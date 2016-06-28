Українські військові ліквідували двох бойовиків під час затримання ДРГ біля Широкиного (відео)

Розвідники застали ворога зненацька. Двоє диверсантів почали відстрілюватись, їх довелося ліквідувати, передає ТСН.

Штаб АТО оприлюднив імена затриманих. Найстаршому - 49 років, наймолодшому – 21. В інтернеті вже з'явилася світлина начебто затриманих морських піхотинців "ДНР".

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Служба безпеки України перевіряє їхнє громадянство та причетність до Збройних сил Росії. Проте, найімовірніше, більшість – родом із Донеччини. У соціальних мережах є сторінки трьох із восьми затриманих. Вони хизуються фотографіями зі зброєю та ідеями "руського миру".

Раніше позафракційний депутат Дмитро Ярош заявив, що українські розвідники провели успішну операцію, у ході якої бійці АТО взяли в полон вісьмох бойовиків.