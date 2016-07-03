Бойовики продовжують обстріли позицій сил АТО вздовж усієї лінії розмежування - штаб

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що на Маріупольському напрямку російські окупаційні війська із забороненої Мінськими угодами 122 мм артилерії обстріляли наші опорні пункти у Лебединському і Талаківці, а під вогонь з мінометів 82 калібру потрапила Мар’їнка.

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«На Донецькому напрямку супротивник із 120 мм мінометів бив по наших укріпленнях у Невельському, Майорську та Новгородському. Також з великокаліберних кулеметів та гранатометів російські окупанти стріляли по захисниках Авдіївки. Окрім цього, тут наших бійців обстріляв ворожий снайпер», - йдеться у повідомленні.

За даними штабу, на Луганщині бойовики тричі вели вогонь з великокаліберного кулемету, гранатомету, та стрілецької зброї поблизу Новоолександрівки та Новотошківського.