За добу російські окупанти 61 раз обстрілювали позиції сил АТО - штаб

07:25, 04 липня 2016
Війна
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За минулу добу в районі проведення антитерористичної операції російські окупаційні війська 61 раз відкривали вогонь по позиціях cил АТО.

REUTERS

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, 38 обстрілів було здійснено на Донецькому напрямку, 20 на Маріупольському та 3 на Луганському.

На Донецькому напрямку під вогонь із 122-міліметрової артилерії потрапили українські опорні пункти в Пісках та Зайцевому.

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"Із заборонених Мінськими угодами 120-міліметрових мінометів ворог бив в Авдіївці та Новгородському. Під обстріл з гранатометів потрапили наші позиції у Мар’їнці, Луганському, Пісках і Троїцькому", - йдеться в повідомленні.

На Маріупольському напрямку найгарячіше було під Широкиним, де російські окупанти застосували 122-міліметрову артилерію, 120- та 82-міліметрові міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Також з мінометів 120-го калібру ворог стріляв по Водяному та Красногорівці.

На Луганщині противник вів вогонь зі стрілецької зброї по українських позиціях поблизу Новоолександрівки та Новотошківського.

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