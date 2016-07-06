На Яворівському полігоні завершуються міжнародні військові навчання Rapid Trident-2016 (фоторепортаж)
18:54, 06 липня 2016Війна
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На Яворівському полігоні в Міжнародному центрі миротворчості та безпеки у Львівській області тривають українсько-американські командно-штабні навчання із залученням військ Rapid Trident-2016.
Учасники навчань Rapid Trident-2016 / Фото УНІАН
Як повідомляв УНІАН, навчання почалися 27 червня і завершаться вже 8 липня.
Участь у навчаннях беруть понад 1800 військовослужбовців з 14 країн світу. З українськими військовими досвідом діляться колеги переважно з країн-членів НАТО.
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До військових маневрів залучається бронетехніка і армійська авіація, також проводяться навчальні стрільби зі стрілецької зброї.
Як повідомляв УНІАН, у 2016 році заплановано участь підрозділів Збройних сил України у 10 багатонаціональних навчаннях.
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