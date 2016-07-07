Правозахисники зібрали докази обстрілів Луганщини з російської території (фото)

У звіті також наводяться дані про населені пункти на Луганщині, обстріл яких здійснювався через кордон з місця розташування підрозділів Збройних сил РФ на російській території, передає DW.

Зокрема, у звіті йдеться про бомбардування влітку 2014 року населених пунктів Колесниківка, Комишне, Мілове та Побєда.

Правозахисники сподіваються, що їхній звіт допоможе притягнути до відповідальності тих, хто віддавав злочинні накази.

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"Ми показуємо факти перетину українського кордону військовими РФ, тобто живої сили, а також вертольотів та БТР. Відповідно до міжнародного законодавства, це ознаки міжнародного воєнного конфлікту. Тобто в цьому випадку - прямої причетності до нього РФ", - пояснила у коментарі координаторка польової місії IPHR в Україні Світлана Валько. Вона додала, що усі докази передаватимуться в міжнародні суди, що допоможе потерпілим від конфлікту захищати свої права.

За словами Валько, дослідження ґрунтувалося на свідченнях очевидців і постраждалих та даних, зібраних в ході польових спостережень. IPHR також використовувала у своїй роботі супутникові знімки, з якими раніше працювали експерти Bellingcat, та дані, зібрані спостерігачами ОБСЄ.

Офіційна презентація звіту відбудеться 7 липня в Києві.

Раніше група розслідувачів Bellingcat опублікувала нові супутникові знімки, які свідчать про російське вторгнення в Україну.