На Донеччині бойовики з гранатометів, БМП, зенітних установок обстріляли позиції сил АТО

Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі. "На донецькому напрямку зафіксовано 30 випадків ведення вогню. По опорних пунктах поруч Авдіївки окупанти застосували 122 мм артилерію. Також, в районі Авдіївки, Зайцевого, Луганського та Новоселівки другої противник вів вогонь з мінометів калібру 120 мм", - зазначили в прес-центрі.

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На маріупольському напрямку ворог 25 разів відкривав вогонь по наших опорних пунктах. "Зокрема, під Талаківкою - із 120 та 82 мм мінометів. Під ворожі обстріли потрапили наші воїни у Широкиному, Марїнці, Старогнатівці, Красногорівці, Славному. На Донеччині по українських військах окупанти також стріляли з гранатометів, БМП, зенітних установок, великокаліберних кулеметів", - йдеться в повідомленні.

"В Луганській області зафіксовано мінометний обстріл поблизу Новоолександрівки", - підсумували в прес-центрі.