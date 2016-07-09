Упродовж дня в зоні АТО зафіксовано 17 ворожих обстрілів

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

«Найнапруженіша ситуація склалася поблизу Луганського, що на Донецькому напрямку. Тут близько 4:00 ночі противник обстріляв наші позиції зі 122 міліметрової артилерії та випустив 60 мін із 120 мм мінометів по українських воїнах», - йдеться у повідомленні.

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Також під мінометний вогонь потрапили укріплення сил АТО в Новоселівці Другій та Світлодарську. З гранатометів та великокаліберних кулеметів терористи вели вогонь по Авдіївці та шахті Бутівка.

На Маріупольському напрямку під обстріли з гранатометів потрапили оборонці Широкиного та Новотроїцького. Під Талаківкою бойовики застосували БПМ, а поруч Новогригорівки - великокаліберні кулемети.

На Луганщині з гранатометів різних систем російські окупаційні війська вели вогонь по Станиці Луганській та Новоолександрівці.